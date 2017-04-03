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﻿馬場浮世繪——史卓豐拖女友入場觀戰

2017-04-03 列印
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　　史卓豐早前因犯規而被罰停賽，要到四月六日才期滿，但他似乎依然很關心香港賽事，昨日便見其攜同女友入場觀戰，而且期間非常投入。至於史卓豐下周日可復出，屆時又可一顯身手。
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