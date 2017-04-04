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﻿閘中尋寶——盈利駿馬走勢吸引

2017-04-04 列印
盈利駿馬
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  第七場二班千二米，容廄「盈利駿馬」上月初因閘前煩躁不安而退賽後，復課試了一課泥閘，早段扣韁快放，走勢吸引，狀態保持，至於上仗出戰谷草一千米亦所負不遠，明晚回師首本路程，負磅有利值得看好。

  第一場五班千二米，呂廄「喜盈豐」季初跑過幾仗後小休，二月開始重新做工夫，上月中連試兩課泥閘，最近一課早段跟前，直路上按韁保持走勢。此駒季初仍能於四班跑同程負輕磅入位，今回降五班已具優勢。同場蘇廄「金地飛客」近期由雷神試閘，起步不快，但直路上飛出外檔見後追有勁，論馬已稍有進展，成冷可作配。

  第五場四班千二米，伯廄「天皇巨星」早前試閘已見好，前周二配史卓豐試考閘，早段輕鬆順走，轉彎飛出外疊走勢甚佳，過終點後餘勢甚勁，進步頗多，今仗若成冷門仍要留意。

思力
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