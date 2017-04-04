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﻿馬場浮世繪——牌委員裁定鄭雨滇釘牌

2017-04-04 列印
  昨日牌照委員會召見了鄭雨滇，決定應否根據賽事規例第14（2）條，撤銷他現時持有的今季騎師牌照。經聆訊後，牌委會決定即時向鄭雨滇釘牌，鄭雨滇有權就裁定提出上訴。

  現年三十五歲的鄭雨滇，季初先因策「星光勇將」犯天條而被重罰停賽二十五次賽事，後因被揭發向外透露座騎「亞馬寶寶」與「田黃」的資料而被罰停牌，馬會另外要求他呈交銀行或財務紀錄，鄭雨滇一直拒絕，結果走上被釘牌的末路，在港從騎生涯完結。
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