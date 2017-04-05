 Advertisement
  • 2017年4月5日 星期三
  • 24º
  • 75%
熱門： 林鄭月娥天逸邨選舉事務處吳綺莉Joe Junior

日報新聞 > 馬經

﻿勝在有方——藍天堡馬未盡再泥

2017-04-05 列印
  「藍天堡馬」八戰泥地千二累積三W兩P，大前仗缺陣逾半年也可以全場最快末段取得季軍，再出即能賺前置形勢而氣走未疲之「鐵男」，確認泥地性能出色。剛戰上到二班，早段放不出，末段仍能以終極時速22秒67，將總時間拉快至比早一場之三班頭馬「心花怒放」快0.29秒，以半身位氣走同樣走外疊之實力指標「嫡愛寶」，姿態有餘未盡。季內只跑三仗，隔月餘再出休息期足夠，大馬體重微升，排檔適中而有馬擔票，馬房季內已在同程贏了八W，路程專家加六分只多負九磅，仍有穩位望贏機會。

  「心花怒放」前仗第三次贏泥地，季內用得不多，於中距離回氣後用十磅仔，比前仗少負十七磅之多，有力跟前駒一鬥。

方駿暉
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd