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﻿Simon Says——綠色勁駒半冷佳選

2017-04-05 列印
  第三場放頭馬得「喜得龍」，步速會偏慢。「喜得龍」兩勝泥地千二均未受考驗，不報勝途而增程，必有所圖，今仗應賺形勢，有力三連捷。「旅遊大使」大勇，前仗出閘失機可追回第四，泥地特佳之材，有力爭取勝利。「盛勢」韋達摸實，上仗水準不差，實力必夠四班，要尊重。「好友益」未跑過泥地，看走勢應有力應付，大冷可配。

  第八場放頭馬有「旅遊首席」及「勁精神」，步速會正常。「綠色勁駒」外地五捷泥地，轉倉後首次報此場地，半冷佳選。「傾心星」是另一匹方廄泥地王，上仗輸在無望空，繼續報泥地必用盡，機會樂觀。「嘉應之友」上仗走勢佳，看來又是泥地特佳之馬，但重磅靠追，位望較高。

文孝
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