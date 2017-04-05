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﻿翠絲過兩關——連利進寶補中可期

2017-04-05 列印
  今戰是本季第四次全泥夜賽，騎師方面只有莫雷拉次次有馬贏；而練馬師當中，方嘉柏在夜泥取得六捷，固然傲視同儕，但原來蘇保羅在泥地夜戰亦次次有馬上名，季內出馬合共十三匹次，取得一冠三亞三季三殿的優異成績，僅有四駒不入前四名。今回蘇廄出馬七匹，當中不乏具競爭能力者，值得看好。

  回看總場次457的參戰馬，共有五駒於今晚第二場再度碰頭，當中「連利進寶」上回是首次進軍泥地，亦是首度出爭千八米途程，能一下子克服增程四百米，以及初跑陌生的跑道這兩個難關，力拼僅負半馬位而取得亞軍，表現實在非常出色。今次續攻泥地千八，對手未見增強下，補中機會不俗。

  「嘉應之友」上仗亦是初跑泥地即拼入亞軍，泥地性能絕對不比草地差，今次適逢八十五分上限的三班賽事，更有虎入羊群之感，坐位望贏可以做到。

珊翠絲

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