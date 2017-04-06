﻿蔡約翰潘頓齊起孖

昨晚舉行今季第四次全泥地夜賽，目前在練馬師榜領先的蔡約翰續有好成績，憑「五星特工」及「翩翩」起孖，前駒本來配莫雷拉，如今由做替工的蔣嘉琦冷手執個熱煎堆；而為後駒報捷的潘頓則另贏偉廄「特獎」，同樣梅開二度。至於莫雷拉另一易配座騎「仁愛之星」，就由杜利萊執二攤建功。



莫雷拉昨早因身體不適，臨時缺陣晚上的全泥地賽事，但周日賽事會照常宣布出賽。至於昨晚原本由莫雷拉策騎的「五星特工」及「仁愛之星」都開齋，後駒由杜利萊建功，他賽後開心地說：「今季我未嘗替容天鵬馬房贏馬，今場充任替工，竟然可以帶來勝利，實在相當高興。雖然我未曾策騎過『仁愛之星』，可是馬兒有泥地賽績根據，起步順利後全程走勢輕鬆，入直路移出望空，便能夠越過對手，希望日後有機會再合作。」



至於「五星特工」在蔣嘉琦胯下開齋，練者蔡約翰另贏「翩翩」梅開二度，而為「翩翩」贏馬的潘頓，則另贏「特獎」起孖，後駒練者蘇偉賢透露：「賽前我對『特獎』的信心不是很大，因為牠缺點多多，例如有慢閘毛病、千八米嫌短、本身亦甚難發揮等，所以陣上潘頓要沿途推騎，不能讓其放鬆下來。此駒是長途材料，可惜適合的賽程不多，下個目標或是谷草二千二百米賽事。」



另一方面，昨晚華將騎冷門馬的表現亦不俗，其中「金地飛客」由蘇狄雄爆二十七W開齋，而「駕喜」則在黎海榮胯下以二十六倍取勝，後駒練者文家良指：「『駕喜』在四班始終有點着數，而前仗由祈普敦策騎跑泥地一哩雖落敗，但所造時間不差，所以我決定再安排牠角逐泥地。當然，臨場黎海榮走位出色，步速形勢又合馬兒發揮，都是致勝因素。」



此外，「開心旅程」昨晚取得加盟何良馬房後首W。何良賽後表示：「『開心旅程』在四班要負重磅，跑一哩會很吃力，所以跑千二米比較合適。此駒的特點是爆發力強，今次很多謝羅理雅肯執韁，令馬兒不必負死鉛，接戰牠升上三班負磅減輕，效果可能更好。」



記者：文傑、亨利