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﻿馬場浮世繪——蘇偉賢中特獎破紀錄

2017-04-06 列印
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  蘇偉賢昨晚憑「特獎」贏馬後，在凱旋門高呼破紀錄，練者解釋這是他今季第四十W，打破個人一季最多頭馬紀錄，而且開季時曾定下要贏四十W的目標，如今馬季未完已達標，所以心情興奮！

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