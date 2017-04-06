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﻿馬場浮世繪——小妹替工首贏蔡廄馬

2017-04-06 列印
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  莫雷拉昨晚缺陣，大多座騎都易配大師傅，只有「五星特工」配蔣嘉琦，結果成功開齋，並且是小妹第一次為蔡約翰贏馬，而跑二三名分別是巫顯東及黃皓楠的座騎，構成牌仔三重彩！

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