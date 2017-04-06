﻿吳講‧吳知——重遊故地

廿五年前的悉尼復活節周歲拍賣會，我在首天已購入編號第七的「鑽王」，廿五年後的今天，我首匹購入馬是七十號的「盡善盡美」子嗣，據聞是擊敗另一位香港買家。首天我們已購入五駒，而於截稿時剛好可掉轉身份，由買家變賣家。有一雌一雄的幼馬於這兩天出售，一匹是More Than Ready女兒，另一匹是「利得選擇」子嗣，且看在平均價大幅上升之際，能否有利錢。



首天購入的馬是與幾位老友合夥，團體也在今次入了紙抽籤，PP中籤的機率是一比一點五，PPG約三份一，機會比前大，希望幾匹馬最終都能運港。



從化在二○一八年有望開幕，估計屆時香港馬口有機會增加，練馬師日後的養馬量也自然提高。今次澳洲之旅去了不少訓練場，規模和設施根本無法與未來的從化相比。有小部份香港馬主擔心車程和內地工作文化，可是我可告訴各位這是過慮，因為馬房有全職副練北上管理，而內地員工也一早受過香港馬會以港式管理思的維去培訓，大家少擔心好了。



吳嵩



