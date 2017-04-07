﻿史卓豐復出贏鞍歌

史卓豐之前策騎「雄心速龍」的發揮，被競賽小組裁定未盡全力而判罰停賽九次賽事，這為期逾月的刑罰終於過去，史卓豐將於周日賽事復上戰陣。他昨晨收操後表示，除停賽初期曾到日本旅遊，近兩周都是留港勤力操馬，並急不及待希望盡快贏得頭馬。今次八匹座騎中，他最看好姚廄「鞍歌」和呂廄「運財之星」有好表現。



「鞍歌」於三個星期在李寶利胯下初次上陣，出戰田草一千米直路賽，而因賽前試閘走勢吸引，故即時備受熱捧，可惜在起步失位的情況下，結果三甲不入。這匹姚廄馬復課由史卓豐接手，周日於頭場再戰同程，史卓豐希望可以助牠收復前失。



「『鞍歌』現時年僅三歲，上場初出落敗不足作準，但肯定已收到熱身功效。自從由我過檔操練後，馬兒的狀態及成熟程度都不斷進步，周一牠試草地的走勢亦令我十分滿意。倘若『鞍歌』今仗起步順利，得以發揮出應有前速，理應有機會為我帶來復出後的首場勝仗。」



運財之星表現復甦



「運財之星」上仗出戰谷草一六五○米跑第四名，顯然經過一輪的評分下調後，競爭力已逐漸回復，周日此駒回師勝程出戰第二場四班千四米，史卓豐賽前分析︰「雖然今季我與呂健威合作次數不多，但今仗有望可交出好的成績。這匹馬近來表現復甦，日前我過檔快跳時，牠的走勢十分良好。周日出戰合適途程已屬有備而臨，如果可能克服到排九檔的形勢，起步後及早進佔於前列的有利位置，爭勝會更有把握。」



至於第九場的二班二千二百米長途賽，史卓豐本來卜定策騎「雄心巨龍」，不過該駒於排位前棄權，於是他便改為蔡廄「達羅素」效力，他指出「達羅素」早前既可以於田草二千米後上入位，按理增程多跑二百米亦可勝任，而且今次只負一一八磅，比同場多匹實力馬都要輕鬆，史卓豐認為以此伸算，「達羅素」今戰當有望殺入前列。



特約記者：文傑