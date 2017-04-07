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﻿馬場浮世繪——喬治近千萬投得周歲馬

2017-04-07 列印
  澳洲殷利殊復活節周歲馬拍賣會昨日閉幕，大摩的兒子喬治把握最後入貨的機會成為最大買家之一，他以九百九十六萬港元的高價投得心頭好，這匹編號三九五的Snitzel周歲馬跟「首飾太陽」同父，亦是「京京千里」的同母弟弟。喬治接受當地傳媒訪問時表示，這成交價反映了市場動向，亦因為Snitzel子嗣近期屢贏一級賽，所以才決定購入。這匹馬將會在澳洲接受訓練，暫未決定交由哪位練馬師負責。
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