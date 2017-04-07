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﻿馬場浮世繪——Snitzel子嗣搶手馬會亦入貨

2017-04-07 列印
  最後一日的澳洲殷利殊拍賣會上，除了喬治出高價入貨外，香港馬會的代表亦出高價購入一駒，這匹周歲馬同樣出自Snitzel，成交價五百一十萬港元，可能是馬會歷來出手最高的一次。此駒將於來年的香港國際馬匹拍賣會供買家競投。另外，馬會亦以四百六十八萬港元的成交價，購入一匹出自父系「盡善盡美」的幼馬。

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