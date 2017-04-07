馬場浮世繪——Snitzel子嗣搶手馬會亦入貨
稱遭巴士撞 乘客：無其事 電車超速掟彎翻 司機危駕被捕
中環昨天凌晨發生罕見電車事故。一部電車高速駛過S彎至終審法院對開時，突然出軌翻側。有工程師看過閉路電視片段，推測涉事電車出事時速至少四十公里，超過電車公司規定駛經彎位在八至二十公里之間的時速限制，有人...
2017-04-07
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強灌娃娃魚飲白酒 湖南酒商博宣傳捱轟
俗稱「娃娃魚」的大鯢是國家二級保護動物，但湖南一間酒類專門店卻利用人工繁殖的娃娃魚作宣傳工具，強行灌牠飲白酒、強迫牠進食糯米糍，現場圍觀民眾不但未有加以制止，更傳出陣陣笑聲。本報記者 該段虐待娃娃魚短片近日在微博流傳，影片上周六在湖南省張家界市一間酒類專門店內拍攝。該店與當地土貨商、娃娃魚養殖戶聯手舉辦宣傳活動，一名身穿廚師制服的男子用力緊扼娃娃魚頸部，另一工作人員趁牠掙扎時，強行灌牠飲白酒，娃娃魚最後成功掙脫後跌入水缸，但廚師再次捉起牠，工作人員則用筷子夾起類似糯米糍的小食，強迫牠進食。 當時圍觀的民眾爭相拍照且傳出陣陣笑聲，卻無人制止虐待娃娃魚。據悉，工作人員之...
2017-04-06
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「習特會」今討論北韓核問題
國家主席習近平昨日由芬蘭赫爾辛基轉抵美國佛羅里達州，展開不足二十四小時的旋風式訪美行程，其中重頭戲「習特會」今日在棕櫚灘海湖莊園上演，雙方將討論北韓、貿易、地區安全等共同關心話題。 習近平、彭...
2017-04-07
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二手再錄高價交投
據星島地產網報道，樓市氣氛向好，二手再現高價交投，中原副分區營業經理柯勇表示，將軍澳天晉II期1A座中層A室，面積551方呎，兩房間隔，以855萬元易手，創同類單位新高，呎價15517元，原業主於20...
2017-04-07
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新領失業救濟人數五周低 數據理想 美股回穩
受儲局警告美股太貴影響，美股前日由升轉跌，昨日早段則回穩，杜指曾升70點，其後升幅收窄，至收市報20662點。新出爐的上周新申領失業救濟人數跌至五周新低，加上油價止跌回升，支持大市向上，但升幅有限，投資者觀望中美峰會消息以及周五出爐的三月份就業報告。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報20662點，升14點；納斯達克指數報5878點，升14點。滙控（005）美國預託證價格報63.17港元，較香港收市價跌0.03港元；中移動（941）美國預託證價格報85.78港元，較香港收市價跌0.07港元。 中國國家主席習近平伉儷，今晨已抵達佛州，將與美總統特朗普展開莊園峰會，外界正密...
2017-04-07
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不來梅 乘勇反「克」
雲達不來梅踏入二月於德甲展開強勁衝擊，教練路烏尼亦提醒球員驕兵必敗的道理。今晚聯賽該隊作客二月開始兵敗如山倒的法蘭克福，直取客勝作過關膽。（now670台、Fox Sports Play App、有線61、201台周六凌晨2:30直播） 今季大部份時間於降班漩渦掙扎的不來梅最近卻錄得六勝一和不敗強勢，排名由十六位急升至十一位，只落後第五和第六的科隆和哈化柏林五分，有力爭來季歐霸盃入場券。教練路烏尼呼籲戰將：「我們要腳踏實地，先在今仗擊敗第八的法蘭克福。」法蘭克福近況剛好相反，上仗作客0:1不敵科隆連續八輪二和六負不勝，由排第三跌到第八。此消彼長，今仗一於捧不來梅客勝。
2017-04-07
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創意快餐店 羅宋湯×上海麵
香港人分秒必爭，吃快餐果腹是最平常不過的事，但快並不代表求其，像中環區一間新開的快餐店，就以精心熬煮的足料羅宋湯配搭上海麵作招徠，兩者出奇地夾配，教人吃得滋味滿足！文：Hiro 圖：何健勇 ...
2017-04-07
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囝囝Luken搶閘出世 Miki晒一家三口相 溫馨滿瀉
前Cookies成員楊愛瑾（Miki）去年4月下嫁永安太子爺郭永淳後，同年11月宣佈造人成功。Miki的預產期原定為下星期，不過原來BB上周四（3月30日）已搶閘出世，兩公婆更一索得男，新手爸媽亦為囝...
2017-04-07
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社論——「大學雞」玩得太過火
香港大學男宿生以下體拍打同學頭部的短片在網上瘋傳，公眾譁然，劣評如潮，惟涉事的宿舍學生會幹事會昨天發表聲明，回應指事件並不涉及任何欺凌成份，舍監已提交調查報告給校方，如此解釋，令人奇怪，旋即引起公眾反彈，有市民不滿地說：「唔涉及欺凌，即係嗰幾位同學都好享受？」 在短片中，明顯見到一名男生遭人按伏在牀上，動彈不得，另一男生掏出自己下體，強行拍打其臉，被打者看來並不享受，以手遮臉，究竟他是否同意？或者被迫接受？由於當事人沒有公開解畫，公眾難下定論。而據該校學生的解釋，是當事人開始拍拖，須接受宿舍的傳統，被其他宿生以上述方式「洗禮」！如果涉及事件人士，對有關行為「你情我願」，並私...
2017-04-07
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史卓豐復出贏鞍歌
史卓豐之前策騎「雄心速龍」的發揮，被競賽小組裁定未盡全力而判罰停賽九次賽事，這為期逾月的刑罰終於過去，史卓豐將於周日賽事復上戰陣。他昨晨收操後表示，除停賽初期曾到日本旅遊，近兩周都是留港勤力操馬，並急...
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