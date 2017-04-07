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﻿馬場浮世繪——蔣嘉琦七月或赴瑞典領獎

2017-04-07 列印
  見習騎師蔣嘉琦因上季的出色表現，三月份先後獲得首屆穆罕默德酋長卓越賽馬頒獎典禮所頒發的「最受歡迎人物獎」，以及在HH Sheikha Fatima Bint Mubarak達利獎的頒獎典禮上，榮膺最佳女見習騎師殊榮，而琦妹因適值停賽期間，故也先後前赴杜拜和美國洛杉磯領獎。至於七月份，蔣嘉琦亦可能會再次離港領獎，此行是要前往瑞典斯德哥爾摩接受另一個女騎師獎項，詳情有待馬會稍後公布。

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