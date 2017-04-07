﻿張氏理論——簡單綵衣已用盡

十七年前老張與友人組成賽馬團體，成功以極低消費，只二萬八千元投得一匹舊馬「勁福星」，易廄後第一任務是挑選新綵衣，老張要專程到馬會總部與有關職員挑選，當年仍未電腦化，於是職員要帶來一本極厚，有幾十年歷史的畫冊，是用人手造的綵衣圖，及先用主色分類，老張先說出本身要求，職員就指出不少綵衣已被採用，不可太相近，一定要附加一點色作識別。基本上用白藍混合出要求的綵衣。



綵衣是用來遠看的，因為騎師策騎馬匹於跑道上飛馳，如果有明顯色調最易見到，最原始之綵衣當會是單色，但是衣帽同色，只可以有二、三十種色，而二、三百年前的英國大馬主打爵士，一早就選定之白衣黑帽，至今仍是他家族所有專利。



香港賽馬也有百多年歷史，就當一切由戰後再開始，不少最簡單的綵衣都已用盡，如老張年輕時見過祁德尊主席的全紫藍色綵衣，及紅帽白衣，於近三十年已難再見。但澳門賽馬只有不足三十年歷史，由於老張算是第二代馬主，當時仍可選最簡單綵衣，粉紅衣，藍袖及帽，十分醒目。



張福元