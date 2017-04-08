﻿閘中尋寶——赤兔試閘進步大

第一場四班一千米，呂廄「獵狐者」早於上月初試谷閘時已露好走勢，結果上仗早段稍留，末段發揮追勁跑第四。復課單跳續有進展，四歲馬始終成熟佔先，今仗排外檔應有分頭，半冷仍不可忽視。同場三匹初出馬中，以「靠眼光」的進度來得較好，馬兒自二月初起試四課閘皆見有點前速，惟三歲馬出腳仍稍帶稚嫩感，近期配蘇狄雄試谷閘末段有騎而走勢帶點牽強，初出配雷神若成熱要小心。賀廄「友情永在」試閘有前速，惟邊跑邊豎尾，有此習性的馬一般不太可靠，觀望為宜。時度「金禧足球」試閘頗多且操練亦足，但腳法帶均速且欠短途速度 ，應屬中距離馬，待熱身後增程才考慮。



第二場四班千四米，石廄「赤兔」今季三戰落第，不過前仗其實已初露走勢，近期試泥閘走勢順暢，三歲馬明顯有進步，今仗除眼罩跑，估計早段仍會跟前，屬奇兵一路。



第七場國際二級賽短途錦標，應由三匹百二分以上之馬左右大局。三駒近期一起試同一課泥閘，當中以「幸運如意」最為吸引，姿態輕鬆之餘，末段扣韁仍露勇態，加上本身跑此程極度準繩，屬正路馬膽之選。



思力



