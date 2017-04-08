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﻿馬場浮世繪——莫雷拉康復進展良好

2017-04-08 列印
  上周三晚因感冒避戰的冠軍騎師莫雷拉，昨日繼續缺席晨課，原定卜定策騎試閘的馬匹亦因而易配。莫雷拉透過短訊透露，自己健康情況有良好進展，不過仍未完全康復，所以決定再休息一日，但他有信心明以回復狀態，在周日策騎出賽。

  此外，蘇廄的「友瑩格」原先報名參加第一組泥地千二米閘，可是卻未有露面，練馬師蘇保羅表示，馬兒腳部有少許問題，但情況並不嚴重，在其控制範之內，而該駒將會按原定計畫，在下月七日角逐主席短途獎。

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