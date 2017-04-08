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﻿馬場浮世繪——賴維銘下周三終復出

2017-04-08 列印
  受薪董事小組接獲醫生證明，表示自由身騎師賴維銘現已無恙，適宜恢復策騎出賽。因此，賴維銘可接受四月十二日星期三跑馬地賽事的策騎聘約。

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