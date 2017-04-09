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﻿勝在有方——奮鬥雄心穩位望贏

2017-04-09 列印
        「奮鬥雄心」今季由短途跑起，六戰不勝有位，共得兩W四P，狂勝四班後，上到三班仍能贏最近在千四上名之「一道」，其後三次同樣跑千二而排檔轉差，均能追入三甲，鄰近對手「必得勝」、「風火勁駒」和「知多福」其後均跑得好，水準不斷提升。最近回到田草千四，雖然一步不蝕下未能威脅超班馬「當家精選」，但能拋離「軍勇戰略」和「皇者勝利」，本身至少值三班中上級。忠心鐵馬準繩中見進步，隔四星期再出而體重保持，小休次仗體力正強，對手各有疑問，排檔適中可穩位望贏。

        「育成寶貝」季內只跑四仗，近兩仗在田草千四均贏得易，前仗蹄下敗將「福愛寶」最近可狂勝三班，前駒今仗升班，同樣釋重負，可憑銳勢以下犯上。「旺財生暉」季內用得少，常熱身一仗後跑得好，體力和評分相對佔優，可後上出冷。

方駿暉

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