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﻿Simon Says——雄心速龍優勢甚大

2017-04-09 列印
        第六場並無真正快馬，步速會偏慢。「雄心速龍」季初輸給「宅大大」三個多馬位，現評六十分分優勢甚大，如有分頭可以一博。「幸運七星」開始成熟，上仗最後五十轉腳追前，吸收經驗後可提升名次。「塑料喜」會跟守好位跑，狀態甚勇，憑輕磅亦有一拼之力。「綽綽有餘」用莫雷拉必成眾矢之的，實力馬只嫌賠率太熱。

        第九場放頭馬得「包裝騎士」，步速不會快。「美麗傳承」高質大長途馬，均速力強，爆炸力中上，長途賽程不多，今仗必爭取機會贏馬。「喜蓮彩星」另一匹大長途馬，仍未交代會盡拼。「鷹雄」上仗飛出大外疊追而輸得遠，今仗換莫雷拉必須尊重。「萬馬飛騰」上仗增程大勝，血統雖不是大長途種，但看上仗走勢有餘未盡，成冷亦要兼顧。

文孝



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