﻿Simon Says——雄心速龍優勢甚大

第五場三班一○○○米。「皇龍大將」上仗甫回三班即回師久違了的沙田一千米強項，鞍上人更是莫雷拉，明刀明槍擺出搏殺格，所以賽前筆者對牠頗有信心，缺點是分頭太乏味而已。結果，此駒果然旗開得勝，但過程較想像中辛苦，因此，勝後今仗轉跑85分上限賽事並改配了巫顯東，相信可換來好分頭。 回看上仗「皇龍大將」的取勝過程，無疑有點驚險，但馬兒在三檔出閘後，前中段一直被頂在相對不利的距外欄三四疊位置望空競跑，加上步速頗快，處境未盡理想，最後依然能勝，除了是雷神的功勞之外，馬兒跑此程的能力亦不能抹殺。 勝後加了五分，「皇龍大將」今仗換上十磅仔再戰勝程，其實已足可抵銷加分及換人的因...

2017-04-09