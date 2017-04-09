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﻿翠絲過兩關——靚猴王重現起色

2017-04-09 列印
　　近期文廄的成績開始回穩，今戰也見到此倉有惡馬列陣，畢竟尚未達標上岸，鬥志無疑。

　　「靚猴王」在三班具有競爭力，只是官仔馬不利勤拼，所以季初贏完之後，又要隔一輪才重現起色。今次難得對手不多，騎者田泰安近期亦手風順，田戰千二米始終是馬兒的最佳出路，預期有不俗分頭，非常值博。

        此外，「雄心速龍」前次令史卓豐停賽，上場再出當然尷尬，無表現可以理解。今次的關鍵是落四班出賽，形勢有所不同。當然，今場對手頗多實力分子，但這匹高廄馬在三班也曾接近，只要交出應有水準，今仗絕對不會陪跑，再者此駒加盟高廄後表現一般，幕後已經頗不耐煩，是時候要交代了。

珊翠絲



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