﻿大摩潘頓蘇偉賢起孖 巫顯東放出兩W 莫雷拉四捷捧兩盃

昨日有兩場國際二級賽，結果全數由莫雷拉勝出，騎者先憑蔡廄「紅衣醒神」贏短途錦標，再憑摩廄「佳龍駒」贏主席錦標，而他在頭兩場已贏偉廄「靠眼光」及東廄「愛美麗」，停賽前四W兼做騎師王。其餘潘頓、大摩、蘇偉賢和巫顯東都梅開二度，柏寶第七場犯規，被罰停賽兩日。



昨日舉行兩場國際二級賽，其中千六米的主席錦標，由應屆打吡冠軍「佳龍駒」大熱掄元，賽後馬主洪祖杭高興地說：「其實『佳龍駒』今仗狀態不及上場贏打吡的時候，所以當『美麗大師』在直路最後階段逼近時，我亦有點擔心。幸好『佳龍駒』加速力依然強勁，出頭後仍能抗衡對手衝刺，並且率先衝過終點，希望牠下月角逐冠軍一哩賽繼續交出水準，最終希望可以當選馬王。」



而另一場二級賽的短途錦標，同樣由莫雷拉的座騎「紅衣醒神」勝出，練者蔡約翰指出：「雖然『紅衣醒神』今仗早段一直貼欄跑，但望空後衝刺凌厲，並以輕勝姿態取勝，充分證明其質素，絕對可以贏大賽。至於廄侶『澳斯卡』今仗復出的表現亦不俗，牠和『紅衣醒神』下一目標均為五月七日的國際一級賽主席短途獎。」



至於莫雷拉昨日除囊括兩項錦標，另憑「靠眼光」及「愛美麗」包辦第一口孖寶，而美麗系則另贏「美麗傳承」，主理人郭少明透露：「『愛美麗』有點神經質，高興時會跑得好，反之會不願展步，很難捉摸，剛戰因為變化地不合而輸得較遠，今仗則贏在莫雷拉發揮出色。『美麗傳承』今仗和策騎的潘頓都表現出色，牠似乎是愈長愈好之馬，下個目標應該是皇太后紀念盃。」



另一方面，蘇偉賢和巫顯東昨日都梅開二度，前者贏「靠眼光」及「皇帝誥令」，他賽後說：「『靠眼光』由著名馬販為馬主引入，貨源有保證，而且賽前試閘走勢已不俗，但未想過可以打破班際紀錄時間取勝。事實上，此駒目前三歲成熟未足，陣上閃出閃入仍可取勝，質素肯定極高。『皇帝誥令』與廄侶『特獎』情況相似，都是低班反彈的長途馬，看今仗贏千八米的走勢，就算跑二千米也可應付。此駒之前很瘦，所以一直欠表現，如今能交出三場頭馬，成績令我很滿意。」



而巫顯東所贏的「獅子驄」及「大運舞台」都是一放到底，前駒練者徐雨石指：「『獅子驄』今仗較預期贏得辛苦，最後幾步差點被對手追及，幸好巫顯東有減磅優惠，始終已經來到季尾，減十磅的威力很大。」



而「大運舞台」練者葉楚航說：「賽前我研究形勢，認為缺少放頭馬，所以吩咐巫顯東將『大運舞台』放頭跑，但不能放得過快，結果騎者成功做到，發揮確不俗。」



記者：文傑、亨利