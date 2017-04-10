﻿馬場浮世繪——有得威抗議得直 澳斯卡一併升季

昨日第七場的國際二級賽短途錦標，出現罕見的抗議事件，而結果也出乎意料！事緣跑平頭第四名「有得威」，賽後抗議直路曾被跑第三名的「幸運如意」干擾，最後前駒抗議得直，而後駒由第三名降為第五名，至於本來同樣跑第四名的「澳斯卡」則受惠賽事條例（第110條），一併遞升為平頭第三名。



競賽小組之後解釋第110條，原來當一場賽事的第二名或較低名次為平頭馬，而頭馬或其他位置馬匹遭受抗議，而且該項抗議獲判得直，則有關的平頭馬將按適當情況視為跑得平頭第一、第二、第三、第四或任何其他適用的名次。