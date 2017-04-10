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﻿馬場浮世繪——乘勢好運把握勝機捧盃

2017-04-10 列印
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  「乘勢好運」昨日作轉投容廄後首戰，結果成功取勝，並且奪得北京會所周年盃，賽後練者容天鵬指今仗頭馬得來不易，因為此駒評分偏高，而今仗剛好是八十五上限賽事，所以就算路短都要把握機會上陣搏殺。
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