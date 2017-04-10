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﻿馬場浮世繪——長短途賽齊破班際時間

2017-04-10 列印
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  昨日有兩場賽事的頭馬都打破班際紀錄時間取勝，無獨有偶，剛好是最短途的一千米及甚少舉行的二千二百米大長途。其中頭場直路賽「靠眼光」一出即勝，造五十五秒四（舊紀錄是「歷險家」的五十五秒五），而第九場「美麗傳承」則造二分十二秒四二（舊紀錄是「凱旋生輝」二分十二秒八）。
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