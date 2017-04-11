﻿閘中尋寶——騰煌操足走勢輕鬆

第七場三班千二米，何廄「騰煌」季初爆冷後，再跑兩仗谷草一哩表現平平。近三個月雖無出賽，惟操練一直正常從未缺課，二月初試泥閘沿途跟跑，轉彎走外疊而直路上走勢輕鬆，近期與高班馬拍跳亦有勁，今仗縮程出擊，有態之馬未可輕視。同場賀廄初出馬「好好佳駒」於澳洲兩戰膠沙地未敗，上月初起連試三課閘，每課皆見前速不俗，翻步急密，走勢比一般三歲馬成熟，狀態初起，今仗快馬不多，半冷可敲。



第八場二班一六五○米，沈廄「發明小子」今季已兩捷，明顯仍有進步。上仗勝後小休，上月底試泥閘，中距離馬早段居後，直路上受騎反應仍可，狀態保持，今仗升班負輕磅也可一爭。同場苗廄初出馬「智勇威龍」為意大利馬，曾於法國在表列賽獲亞軍，本月初配史卓豐試千七米谷閘，早段前領翻步靈巧，狀態屬初起，今仗負輕磅可作冷腳看待。



思力