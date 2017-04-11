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﻿馬場浮世繪——明月千里女皇盃回配布文

2017-04-11 列印
  上屆馬王「明月千里」早前放棄遠征杜拜，留港競逐季內餘下的本地大賽，則周日牠在千六米二級賽主席錦標跑第四，下一目標當然是本月三十日的女皇盃打衞冕戰，屆時並將回配布文，希望憑藉人馬合拍功效，發揮出最佳實力，贏得今季本身的第二場一級賽勝仗。
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