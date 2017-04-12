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﻿勝在有方——叫關健康馬房搶分

2017-04-12 列印
  「叫關健康」今季出道跑四仗全入前四名，性賦忠心準繩。前仗初到谷草首次跑轉彎路程，雖然成功從外檔切入操控偏慢步速，但能力拒「妙感」和「野孩子」，證明轉急彎也能應付。剛戰上三班遇偏快步速，本身頭兩段造46秒49，仍能跟經驗豐富之「騰龍超影」串Q而氣走新勝馬「精算率然」，本身總時間比同日二班頭馬「傑飛」快0.11秒，蹄下敗將「運財童子」再出提升名次，屬出色亞軍。今次休息期比對手長，體重保持，再排好檔會賺形勢，要為馬房搶分必有戰意。

  「騰煌」季內曾勝三班一哩，蹄下敗將「珍珠旺」近期於谷草千二也追得好，久休有足夠新鮮感，用十磅仔減磅，可憑級數和以逸待勞之利出冷。

方駿暉
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