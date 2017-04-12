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日報新聞 > 馬經

﻿Simon Says——滿載而來如箭在弦

2017-04-12 列印
  第三場放頭馬得「當旺財」，步速不會快。「滿載而來」前仗快跟「開心遊戲」得第三，水準甚好，亞軍「大籐王」已補中，近朝晨課甚勇，輪到出頭。「奔虹赤」上仗走位好即入Q，持續進步中，今仗有威脅之力。「勁勇威龍」演出準繩，狀態長期穩定，位置機會樂觀。「越駿寶」甚勇，十二檔則不易跑，如有分頭可兼顧。

  第七場放頭馬有「問鼎高峰」及「叫關健康」，步速會正常。「叫關健康」找到新出路，上仗已做超班水準，今仗誓要補中。「問鼎高峰」實而不華，今仗形勢好跑，繼續有機會。「麯院風荷」勇達巔峰，今排九檔不易跑，有分頭則可考慮。

文孝
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