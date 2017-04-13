﻿潘頓情人得勝奪標

昨晚莫雷拉停賽，輪到騎師二哥潘頓發威，他憑「大情人」及「勝得威」起孖兼成為騎師王，而前駒三連捷之餘，更奪得新加坡賽馬公會錦標。至於另一錦標印度遊樂會盃，則由吳嘉晉策騎呂廄「順其自然」爆二十九倍W。其餘韋達憑「和諧小子」及「叫關健康」梅開二度，表現亦佳。此外，梁家俊第六場犯規，罰停賽兩日。



賀廄「大情人」昨晚在潘頓胯下三連捷，並且奪得新加坡賽馬公會錦標，練者賀賢指：「『大情人』是正宗長途馬，加上來自北半球，一般都需要較多時間適應水土，所以今季雖然已經六歲，仍然可以取得三捷。然而，此駒加分之後適合報跑的谷草長途賽愈來愈少，要部署爭取四捷有點難度。」



印度遊樂會盃方面，則由「順其自然」爆冷取勝，騎者吳嘉晉取得今季第二場頭馬，練者呂健威賽後說：「『順其自然』質素不差，但未完全成長，而且健康曾受挫折，所以之前表現一般，今仗主要贏在輕磅之利，由一哩縮程跑千二也有新鮮感，之後我會安排牠續跑短途，待更成熟才進軍千六米。」



吳嘉晉爆冷捧盃



至於昨晚除了吳嘉晉之外，巫顯東和何澤堯兩位華將亦有馬贏，前者策騎「天狼星」一放到底，練者徐雨石指：「『天狼星』之前曾放草，因為蹄甲有點問題，今仗戰略本打算跟在『欖球鑽石』之後，但對方慢閘，結果我們可以擺前走，不過埋門其實已力弱，只勝在賺了體力及巫顯東減十磅之利。」



而何澤堯則贏「全勝姿態」，已連續四期夜馬有頭馬進帳，練者方嘉柏表示：「『全勝姿態』今季成熟進步，上仗增程初跑中距離即能上名，證明長力已養成，今次再跑雖然排位稍差，但臨場場地對前置馬有利，所以我叮囑鞍上人何澤堯，起步後盡量將座騎擺前競跑，結果他依足指示發揮。此駒今仗取勝姿態甚佳，只要保持進度，仍有機會再捷。」



另一方面，韋達昨晚憑「和諧小子」及「叫關健康」梅開二度，前駒練者蘇偉賢踏入四月份已進帳六Ｗ，手風甚順，他賽後說：「『和諧小子』質素其實不俗，之前上陣次數不多，皆因蹄甲有事，而且壞習慣不少，所以我未敢大力催谷。今仗此駒的戰略是擺前走，試圖控制步速，結果辦到了，暫時仍會集中跑谷草。」



而「叫關健康」練者文家良表示：「『叫關健康』目前仍只得三歲，所以可以不斷進步，今仗一來贏在全程慳位，二來韋達發揮亦出色。此駒田谷都合跑，部署十分彈性。」



記者：文傑、亨利