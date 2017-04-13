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﻿馬場浮世繪——賴維銘隔十六個月復出

2017-04-13 列印
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  現役最資深的華將賴維銘，自從一五年十月十日受傷後，直到昨晚才再披甲，雖然最終胯下三駒盡數落第，但他心情無受影響，賽後仍與恩師強哥有講有笑，始終缺陣了十六個月，先感受賽事節奏更重要。

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