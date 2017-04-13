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﻿馬場浮世繪——潘明輝昨入場觀摩取經

2017-04-13 列印
  早前墮馬受傷的潘明輝，已宣布可在下周一賽事恢復上陣，而由於身體已經無恙，昨晚他亦有到快活谷馬場觀摩賽事，向一眾師兄與高手取經，相信這對於日後到谷中上陣大有好處。

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