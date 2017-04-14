﻿復活節泰喜悅繽紛

由於今次賽事在下周一舉行，騎師田泰安遂把握機會，昨晨坐早機返祖家毛里裘斯探親數天，然後周日晚回港。近期他手風大順，前晚策騎「駿明珍寶」贏出今季第二十八場頭馬，今戰胯下九匹座騎仍不乏實力分子，有望繼續增添頭馬進帳，他表示對「喜悅繽紛」和「有衝勁」的機會最感樂觀。



「喜悅繽紛」今季八戰全由莫雷拉策騎，贏出四場頭馬，剛戰遇上質素甚高的「駿皇綵」，且在陣上曾受阻勒避，結果只跑梗頸四，今次改由田泰安接手，他認為有機會收復前失。「剛戰『喜悅繽紛』早段因受阻勒避，在速度極高的短途賽一定有影響，結果馬兒未能發揮出應有水準，落敗而回。相隔三個星期之後，馬兒再跑同程，縱使排在十檔，但本身速度足夠，未嘗不可於起步後切入內欄，進佔前列有利位置；此外，牠與『駿皇綵』的磅位差距則拉開至十磅，只要發揮出應有實力，絕對有機會收復前失，贏出今季第五場頭馬。」



有衝勁重遊勝途



李廄「有衝勁」前仗初跑田草千八米即爆十三倍冷門贏馬，上場跑千六米後上不及，今次再次增程跑千八米，上周五再交予田泰安過檔試泥閘，他說：「『有衝勁』試閘走勢輕鬆，毋須我推策，末段一樣自動上前，反映其狀態大勇。周一此駒跑贏馬途程，同場對手當中，具此程賽績者並不多，且又有快馬在早段前領扯快步速，形勢對『有衝勁』非常有利，是我今戰另一頭馬希望。」



最後，田泰安提到前日過檔石廄「魅力之子」快跳，他指馬兒有作戰狀態，雖然今季未嘗上名，但連敗多仗後，今仗得以降至四班競逐，並跑唯一贏馬途程，同場對手實力不算突出，計實力隨時可走入前列。



特約記者：文傑