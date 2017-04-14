﻿馬場浮世繪——雷神策新寫實派爭女皇盃

美國聯合航空公司召警粗暴強拖乘客落機，成為國際大新聞，各地網民「嬲豬」多不勝數。作為一家歷史悠久的航空公司，待客如此惡劣，令人匪夷所思，其他服務行業必須引以為鑑。 聯合航班超賣機位，屬航空界慣常現象，事關不時有乘客沒有現身，或因事延遲行程，超賣座位可以彈性處埋退票，並滿足新客的臨時機位需求。聯合航空突然以機組人員有緊急需要為由，要求乘客讓位，有幾點令人摸不着頭腦，一是機組人員的需要比乘客權利更重要？他們不可以遲一班機，而要強硬對付乘客？二是乘客已登機，並坐在被編配的座位，此時被逐離機於理極之不合，為何聯合航空不依慣例在登機前尋求願意讓位的乘客？三是今次事件受害者是一位華裔越...

2017-04-13