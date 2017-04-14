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﻿馬場浮世繪——雷神策新寫實派爭女皇盃

2017-04-14 列印
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  冠軍騎師莫雷拉，暫時已卜定策騎日本馬「新寫實派」，角逐本月三十日舉行的國際一級賽愛彼女皇杯，今次乃是他跟練馬師堀宣行第二次在港合作，去年五月他們曾㩦手以「滿樂時」捧走冠軍一哩賽，今次再以「新寫實派」進攻女皇盃，機會不容忽視。

  另一方面，雖然上屆主席短途獎盟主「尚多湖」剛贏出一級賽史密夫錦標，但該駒主理人覺得去年征港後，狀態曾沉寂一段時間，擔心一旦再來後事件重演，所以今次來港角逐衞冕戰機會不大。
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