﻿王者再現有能再捷

郭能自於四月五日賽事刑滿復出以來，至今上陣三個賽馬日都未嘗贏馬，不經不覺，上次奏捷要追溯至三月十九日的「大籐王」，換言之守齋已接近一個月。今次復活節周一補假賽事，郭能策騎八駒力圖打破悶局，昨日他接受訪問時表示，對第三場姚廄「王者再現」與尾場文廄「有獎」的機會最感樂觀。



「王者再現」今季首戰配郭能爆出三十二倍冷門贏馬，其後人馬合作兩戰，雖未能再捷亦取得獎金，證明極之合拍，今次故劍重逢，郭能分析︰「上周我重新過檔『王者再現』試泥閘，馬兒直路上後勁甚強，感覺上較季初贏馬時更趨成熟，目前狀態仍勇。最近，『王者再現』經常受排外檔的影響，依然跑得接近，表現合格有餘，今次出戰田草千六途程合適，再加上抽得理想的五檔，留放取位上可以有更多選擇，毋須為找遮擋而留得太後，可望跑出最佳水準，贏得今季第二場頭馬。」



有獎現跑千四合宜



文廄「有獎」今季出道，上陣兩次分別跑第三及第四，鞍上人都是郭能，周一賽事配搭不變續攻上仗路程田草千四，騎者有以上見解︰「『有獎』在外地曾贏出較長途程的賽事，但既然上仗跑千四米亦近，而且現時仍在適應階段，再跑千四是合適部署。近期牠的操練充足，狀態比前更勇，今仗最大問題是排在十四檔，或有可能被逼走外疊蝕位，成績能否再進一步甚至贏馬，須視乎際遇及對手的發揮。」



至於今季的首場新馬賽，郭能將夥拍時廄「紅褲兵」出賽，他認為此駒頗為早熟，上月份他兩次操刀試大閘，以一匹新馬來說，其走勢良好，目前狀態進度理想，加上本身天生速度不差，初出角逐直路賽事，倘臨場發揮出試大閘時的水準，可期先拔頭籌。



特約記者：文傑