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﻿馬場浮世繪——伍鵬志將離蘇廄望任老蔡副手

2017-04-15 列印
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   蘇保羅表示，跟他共事四個馬季的副練馬師伍鵬志，將於今季結束後離開其馬房。據悉，伍鵬志離開是因為有意在來季接任蔡廄因羅富全升職而出現的副練空缺，但要待稍後完成面試方作實。蘇保羅在這位得力助手離職前，大讚伍鵬志工作勤力及有責任感，一直很滿意其表現，並指伍是他自於○四年來港開倉後，合作過的最佳副練。但由於伍鵬志年紀尚輕，蘇保羅謂理解及支持他趁機會轉到其他馬房吸收經驗的決定。
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