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﻿馬場浮世繪——冠軍一哩邀蕭百君英國愛駒

2017-04-15 列印
  有消息指，大馬主蕭百君養在英國的「極地風暴」已獲香港馬會邀請，參加五月七日的國際一級賽冠軍一哩賽。由韋嘉訓練的「極地風暴」現年四歲，去年四月曾在新市場馬場贏出三級賽Craven錦標，之後在法國一級賽莊柏德大賽不敵「沖天炮」跑第二，而今年復出首仗則跑第二。「極地風暴」跑千六米最合，但究竟會否接受邀請來港，暫時未有定案。
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