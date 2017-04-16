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﻿馬場浮世繪——史卓豐贏馬寄望大籐王

2017-04-16 列印
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  早前停賽九次的史卓豐，復出後上陣兩日都甚搏命，可惜手風欠順只得四亞兩季，尚未贏馬。豐仔謂明日八匹座騎中，伯廄「大籐王」有機會助他重響勝鼓，因早前兩度策駒跑千四米都得第二，早認定牠增程威力更大，所以上次在他停賽時換上郭能跑千六輕勝，絕不意外。「大籐王」今次升上三班再戰勝程，負磅驟減十二磅兼排六檔，史卓豐估計連捷無阻力。
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