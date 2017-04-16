﻿馬場浮世繪——史卓豐贏馬寄望大籐王

明日復活節賽馬，蘇保羅只派遣五駒出賽，但貴精不貴多，因過半數都是近績不差的實力馬，練者表示當中「精彩樂韻」和「萬利高」均在合適途程出戰，又有良好狀態支持，機會最值得睇好。 「精彩樂韻」今季踏入五歲成熟期，演出漸有進步，季初在千四及千六米熱身後，三仗前增程初跑千八米即打開勝門，及後進一步增程跑雖然未能再下一城，但上仗在二千二百米大長途也跑回一席第三。明日此駒回師千八米贏馬途程，蘇保羅說：「『精彩樂韻』最近兩次跑長途賽均受到排外檔影響，未能發揮出最佳水準，猶幸此兩仗落敗未有令馬兒狀態回落。由於距上次出賽已超過一個月，所以早前特別安排此駒試谷閘，而我對其走勢亦很滿意。今次憑藉馬勇...

2017-04-16