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﻿勝在有方——福愛寶再下一城

2017-04-17 列印
        「福愛寶」今季在千四米三度入位，當時只交出四班中級水準，未算特別，但上仗回到三班初跑千六，遇上超快步速，跟得急更考驗氣量要求，本身頭三段造1分10秒83，竟可在直路單獨表演，總時間比早兩場之二班頭馬「魅力知友」快0.26秒，雖是快步速的結果，但照計也至少有三班頂水準，表現大進應是高班千六米講究噸位，最合此匹逾千二磅之大馬發揮。今次體重保持，用十磅仔比上次少負一磅而排檔適中，重踏正軌後可再下一城。

        「快樂寶貝」剛戰田草千六，頭三段造出快達1分10秒27的步速，形同自殺，仍能保住季軍，確認田草此程威力值三班中上級。今次C+3跑道會更利前置，切入貼欄順放後，有力提升名次入Q。「美麗寶寶」前仗之鄰近對手「魅力知友」再出可征服二班，本身則於二疊跟得太急才潰散，不足為據。今次重配贏馬拍檔潘頓而排好檔，沿欄可跟好位，當會比上仗好得多。

方駿暉

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