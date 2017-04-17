﻿Simon Says——都市神話質素好

第六場三班一二○○米。沙田C+3欄的千二米賽事，一般都是前置馬的天下，不過一檔馬的上名率也偏高，可見除了吼跑法主動的馬之外，靠追的馬必要有內檔之助。此場放頭馬估計不離「魔連奴」或「手到拿來」，當中尤以後駒的前速更快一些，不過兩駒都是已見了高峰的馬，感覺上都是可爭位置而難贏。 反而「中華之光」雖然只是三歲馬，但本身兩歲時已在外地兩捷，而且來港後迅速適應水土，反映是一匹早熟而里程未必太長的馬，理應可拼則拼。論實力，此駒上仗的第三名雖對頭馬「開心遊戲」沒威脅，但該仗除了步速極慢之外，當日場地亦一直利前置，前駒在沿途處於被動位置之下，直路上走中內疊較不利的場地，依然能追至只...

2017-04-17