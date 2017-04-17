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﻿Simon Says——都市神話質素好

2017-04-17 列印
        第五場放頭馬得「精算追擊」及「明目張膽」，步速會偏慢。「都市神話」質素不用懷疑，上仗拼敗，只因末段被頭馬走甩，成熟後可跑長一些，今仗對手弱，可補中。「萬利高」質素必不及「都市神話」，但勝在忠心，今場第二勢力。「永高」四班不超，勝在後勁穩定，位置機會。

        第九場放頭馬有「快樂寶貝」、「勁有波幅」及「快樂神駒」，步速應會偏快。「大籐王」上仗輕勝，質素甚佳，今仗負輕磅可再下一城。「觀自在」三班有微利，未交代馬鬥志鮮明，今仗亦有機會。「美麗寶寶」一哩演出穩定，用回潘頓會繼續爭取頭馬，必須尊重。「金剛仔」一哩最佳，實力經常被低估，如有分頭必須兼顧。

文孝



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