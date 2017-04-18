﻿潘頓連續兩戰封王 梁家俊捧盃手到拿來 大摩三W又妙又威

昨日大摩憑「妙力之城」、「駿皇綵」及「新力威」贏三W，而為後駒建功的潘頓，則另贏葉廄「老友威威」，起孖兼成為騎師王。至於梁家俊、霍利時和潘明輝亦梅開二度，其中梁家俊策騎容廄「手到拿來」捧走獅子會盃。此外，第四場及第五場都發生墮馬意外，羅理雅右肩移位及右腳眼骨裂，與何澤堯都退下火線，而田泰安和巫顯東則繼續上陣。



昨日舉行季內首場新馬賽，向來在新馬賽成績不俗的大摩，憑「妙力之城」先拔頭籌，之後再贏「駿皇綵」及「新力威」中三元。前駒馬主馬主凌基偉賽後說：「『妙力之城』剛轉兩歲未幾，今仗受讓五匹北半球馬七到九磅，實是最大優勢。大摩表示此駒質素甚佳，日後跑一哩最好，乾快地性能尤其出色，但我打算下季才讓牠增程發展」



而大摩則表示：「『駿皇綵』能夠四出四捷，實在令我意外，因為牠來港時問題多多，要花大量時間調校，豈料陣上愈跑愈進步。今仗之後，此駒評分將增至超過一百分，適合報跑的短途賽已不多，所以之後會報跑下月七日的國際一級賽主席短途獎，希望一試其真正實力。」



至於為「新力威」開齋的潘頓，另贏「老友威威」起孖，並且連續兩戰成為騎師王，而後駒練者葉楚航則說：「『老友威威』要留後跑，今仗步速較預期快，無疑更有利其後追，當然潘頓走位出色，亦屬致勝因素。至於此駒狀態不俗，希望今仗勝後可以保持，繼續爭功。」



另一方面，昨日還有多位騎練梅開二度。其中梁家俊憑「華麗再現」及「手到拿來」贏馬，後駒更捧獅子會盃，練者容天鵬指：「『手到拿來』今仗贏在形勢有利擺前走，而牠沿途貼欄愈放愈順，同時沒有其他馬匹鬥燒，結果就此放到。」



備受注目的小將潘明輝昨日復出，結果憑「旅英駿爵」及「開心健康」起孖，而前駒練者霍利時則另贏「常妙星」，他賽後說：「『常妙星』乃典型四五班升降機，即使年屆七歲，但今仗降入五班立即又贏，當然排位有利及鞍上人郭能發揮出色，亦有助其爭勝。此駒脾氣很好，我打算與馬主研究，在牠退役後申請留在馬房，轉為擔任儀仗馬。至於『旅英駿爵』原本戰略是跟在前領馬之後競跑，但其速度實在太快，結果順利前領且直路愈走愈勁，以牠今場的表現來看，目前評分肯定有利，大有機會爭取三連捷。」



此外，郭能、梁家俊和潘明輝陣上犯規，齊被罰停賽兩日，郭能另加二萬二千五百罰款，梁家俊則被罰四萬五千元。



記者：文傑、亨利