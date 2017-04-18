﻿馬場浮世繪——第四場連環墮馬 羅理雅受輕傷

昨日第四場賽事發生連環墮馬事件。直路初「飛鶯」疑因失足率先跌倒，騎者羅理雅落樓，而跟隨其後的多駒亦被波及，其中「魅力之子」及「好醒」閃避不及，鞍上人田泰安和何澤堯都被拋下，鏡頭十分驚險。不幸中的大幸是，以上三人墮馬後似乎並無大礙，羅理雅坐在跑道上，田泰安和何澤堯則可自行站立。



之後三人經初步檢查都清醒，但羅理雅被送院後發現，其右膊頭移位及右腳足踝有裂痕，須留院觀察。至於何澤堯因頭部有瘀傷，要退下火線。而田泰安一切無恙，可以繼續上陣。而「飛鶯」因為斷腳，被即場人道毀滅。



