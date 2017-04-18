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﻿馬場浮世繪——明目張膽中空寶

2017-04-18 列印
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　　昨日賽事意外多多，繼第四場之後，第五場又見墮馬，事緣何廄「明目張膽」出閘後不久，即拋跌騎者巫顯東，幸好他並無大礙，而「明目張膽」則繼續「參賽」，最終更首名衝線，可惜是中空寶！



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