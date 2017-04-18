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﻿馬場浮世繪——田泰安有後福爆冷W

2017-04-18 列印
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　　所謂大難不死必有後福，田泰安在第四場連續墮馬事件中不但無礙，更是之後唯一可以繼續上陣的騎師，果然到第九場便有回報，他憑鄭廄「金剛仔」後上爆出十九倍Ｗ。



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