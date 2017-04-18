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﻿馬場浮世繪——潘明輝復出梅開二度

2017-04-18 列印
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　　有「火車潘」稱號的潘明輝昨日傷癒復出，即時開動其贏馬火車，憑「旅英駿爵」及「開心健康」包辦第四口孖寶之餘，另有兩場位置，成績相當不俗。而後駒之勝，更是他首度為師父賀賢建功！賽後賀賢大讚潘明輝發揮出色，減十磅也有助爭勝。
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