馬場浮世繪——黃志祥派海外馬跑冠軍一哩
不留任司長 私人執業 袁國強重返星級大狀樓
本報得悉，雖經候任行政長官林鄭月娥多番游說，律政司司長袁國強仍決意不留任特區政府，他經過「冷河期」後，將重返大律師行業，回歸享負盛名、超級高手雲集的Temple Chambers，令這間星級大律師樓繼...
2017-04-19
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弒母雪屍七月美華裔青年沉默出庭
美國夏威夷一名華裔青年，涉嫌殺害親生母親，再肢解藏屍家中雪櫃七個月，被控一項二級謀殺罪，周一首度提堂，被告在庭上一言不發，法官將案件押後到今日再訊。 被告是現年二十六的龔宇偉，案性指，龔母龔柳...
2017-04-19
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出爐俄羅斯小姐 廣州工作學曉中文
新一屆俄羅斯小姐上周六出爐，來自斯維爾德洛夫斯克州的二十一歲佳麗波琳娜波波娃，力壓其餘四十九名佳麗摘下后冠，稍後會代表俄國參加本年度世界小姐、環球小姐選美大會。擁有一頭金髮、藍色眼珠、高挑身材的波琳娜...
2017-04-19
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二手再錄市價交投
二手再錄市價交投，中原首席分區營業經理陳廸豪表示，沙田第一城23座中層H室，面積451方呎，3房間隔，以668萬元易手，平呎價14812元，屬市價。據了解，原業主於2006年以188萬元買入單位，持貨...
2017-04-19
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高盛業績遜預期 美股回軟挫113點
有賺錢機器稱號的華爾街大行高盛，首季債券收入下滑，業績亦遜預期，加上新出爐的經濟數據多差過預測，而英國首相文翠珊突然公佈提早於6月8日舉行大選後，英國股市跌逾2%，歐洲其他股市亦下跌，拖累周一大升的美股回軟。 杜瓊斯工業平均指數收報20523點，跌113點；納斯達克指數收報5849點，跌7點。滙控（005）美國預託證價格報62.47港元，較香港收市價升0.07港元；中移動美國預託證價格報83.77港元，較香港收市價升0.22港元。 歐洲的倫敦、巴黎和法蘭克福三大主要股市全線報跌，倫敦股市跌2.5%，法國和德國股市分別跌1.6%及0.9%。 IMF上調全球增長預測 高...
2017-04-19
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老婦強細 守死巴塞
祖雲達斯在變陣四二三一後攻守兼備，各賽事至今九場作客以兩球半計八度開「細」。今晚歐聯八強次回合遠征魯營鬥巴塞隆拿，老婦人應以力保三球領先優勢求不敗為先，除捧和之外，高水兩球半細盤同樣值博。（有線61、64、201、203台周四凌晨2:45直播） 自一月中意甲作客1:2不敵費倫天拿後，老婦人教練艾歷基變陣四二三一，至今各戰線九場客戰六勝二和一負僅失五球，防守遠較上半季穩健，因此兩球半計八度開出細盤。德國中場基迪拉大讚艾帥足智多謀：「這陣式彈性非常高，我不論攻守都較以往更投入，現在是職業生涯踢得最好的時刻。」 巴塞今季西甲及西班牙盃作東三戰皇家馬德里及馬德里體育會皆只入...
2017-04-19
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呵護雙足 慳位無痛按腳機
愈來愈多人愛用按腳機，事關傳統按摩椅體積太大，佔用家居空間亦多，相比之下，按腳機體積較小，針對性按摩雙腳，消除一天的疲勞。OSIM近日才推出的全新腳部按摩機，主攻愛穿高跟鞋的女士市場，滾輪及氣袋均經全...
2017-04-19
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新娘肚凸凸盛傳奉子成婚 51歲城城做老襯 開心娶29歲方媛
現年51歲的郭富城與29歲的內地索模女友方媛（Moka）昨於香港半島酒店舉行婚禮，終於告別「鑽石王老五」身份成為人夫！城城昨日未有拖新婚太太晤傳媒，只向傳媒發放婚照！ 郭富城前年12月宣佈戀上...
2017-04-19
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社論——政治先行 社會必有難
民主黨主席胡志偉建議下任特首林鄭月娥運用《基本法》賦予的權力，特赦佔領行動中所有參與者，同時赦免「七警」和退休警司朱經緯，以修補社會撕裂，達致大和解。此議一出，各界譁然，劣評如潮，胡志偉急急打退堂鼓，承認有關建議未經深思熟慮，亦未交民主黨內部及泛民仔細討論，對引起社會反響，表達深切道歉，並即時收回建議。 大和解的提法，十分動聽，大有既往不究，以求和氣收場，當中的邏輯，是胡志偉所稱的「政治事件須由政治解決」。而佔中行動的源起，是有學者主吹發動群眾進行「公民抗命」，不惜犯法和干擾公眾生活，藉以向政府施壓，以爭取政改，發起人承諾願意接受法律制裁。佔領行動其後演變成衝突，嚴重破壞社...
2017-04-19
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霍利時雙金再搏殺
霍利時今季早已一月初已贏夠十六場頭馬畢業，但為盡力省靚招牌求中興，至今仍未曾留力放軟手腳，剛周一憑「常妙星」和「旅英駿爵」梅開二度，今季頭馬數字已累積至二十五場。老霍表示，由於廄內馬匹普遍狀態甚佳，而且仍有多駒未交代，故此在餘下日子仍不會放緩攻勢。明晚谷中夜賽，霍利時認為以「金獅叻將」和「金飯碗」最具贏面。 「金獅叻將」特別擅長跑谷草一六五○米，而且今季狀態回勇，一月初助馬房贏得畢業頭馬後，復出兩戰亦走得接近，明晚馬兒回配贏馬功臣郭能列陣於尾場，霍利時分析說︰「『金獅叻將』難得季內長期見勇，陣上表現亦穩定。上仗場地偏差有利前置馬，牠起步遲緩兼中段曾受躋碰，形勢惡劣，但直路上...
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