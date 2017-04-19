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﻿馬場浮世繪——黃志祥派海外馬跑冠軍一哩

2017-04-19 列印
  馬會今日會公布冠軍一哩賽和主席短途獎的本地及海外入選馬匹名單，這兩場國際一級賽同編於五月七日舉行，因賽期關係，向來較少外隊馬賽戰，今屆也不例外。冠軍一哩賽中，除較早前報道過屬蕭百君名下的「極地風暴」會來港參戰，便只有屬另一位大馬主黃志祥名下的三級賽冬季打呲盟主Convey獲邀，此駒現由司徒德爵士訓練。至於主席短途錦標方面就只有「福兆」獲邀來港，該駒於去年十二月曾出戰香港短途錦標後上甚勁得第五名。



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