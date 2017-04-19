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﻿馬場浮世繪——潘頓尾場險食兩家茶禮

2017-04-19 列印
  明晚尾場三班一六五○米，據悉潘頓賽前不小心食兩家茶禮，同時應承了策騎文廄「翡翠福星」和蘇廄「威利大大」，幸好在排位前及時發覺，於是決定選策前駒，顯然是比較睇好。至於「威利大大」就改由該場本無馬騎的田泰安主轡。





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