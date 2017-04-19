﻿閘中尋寶——鑽石巨匠受操續進

第七場三班千二米，姚廄「鑽石巨匠」今季表現穩定，上月中配柏寶跑此程，臨門僅被當銳的「威風霸皇」所擒。復課操練正常，上周二由黃皓楠試直路閘，沿途走勢有勁，續跑首本仍可看好。同場蘇廄「實力飛駒」亦於上周二試泥閘，應聲彈出後一氣呵成，末段愈走愈順，季內曾跑此程快放僅敗，勿輕視。



第四場四班一千米，姚廄「樂也悠悠」屬初出三歲紐西蘭馬，早前試閘見名次較後，表面看走勢平平，惟上周二戴眼罩再試一千米閘，沿途扣韁居馬群中間走勢算穩定，跑姿、腳法都不差，今仗初出跑一千米早段或欠前速，但不排除可後上爭冷腳。



第三場四班千二米，「破風者」今仗雖是轉苗廄後久休復出，但操練相當積極，更試了草泥閘各一。上周二史卓豐試直路閘，早段居中檔走勢輕鬆，末段稍鬆韁即交出反應，論馬有作戰水準，明晚同場對手頗弱，提防出冷。



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