﻿亨利隨筆——忽然神勇信唔過

今季有不少馬匹曾造出驚人段速，足令大部份深信分段時間的馬迷跌入陷阱。近期較典型的例子計有︰「一定賺」負於「神威敖翔」一役，前駒頭三段走二疊以超高速搶前，竟可堅持到尾入Q；「勇晉神駒」今季唯一頭馬，段段快跟至直路再將對手彈甩，恍如大超班貨色。



「勁精神」就更令人難忘，前仗跑泥地一哩亡命狂放，頭三段時間較標準快近兩秒，結果拼入第二，而同場後追大賺步速的「小龍兒」只得第四，隨後卻能打疊掄元。按此推算，「勁精神」豈不是泥地馬王？偏偏牠接戰只跑第七！



此外，尚有「都靈明珠」和「超甜橙」等多駒，贏馬或上名那役的段速也極驚人，然而以上幾駒於翌仗俱由龍變蟲，無一可再入三甲。出現這種情況，或許是馬兒在之前一仗消耗太多，慘被一鋪榨乾，故以後每遇這類忽然神勇的馬匹，反正再出必成熱門，棄之可也。



亨利