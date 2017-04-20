﻿勝在有方——金飯碗持續反彈

「金飯碗」季初表現只值五班中級，但加綁脷帶後表現脫胎換骨，於谷草千二排大外檔也能贏，再出抽黃金一檔即能狂勝，屬非一般五班頭馬。所以前仗回到四班也看好，可惜遇上偏慢步速，能以終極時速22秒66追得殿軍，末段比頭馬「巴基小子」更快0.06秒，已交出四班中級水準。剛戰排外檔起步，搶前後操控偏慢步速，雖然不敵「同進」，但後駒再出可在三班劣勢下得季軍，表現算不差。今次強手已去，排二檔預期貼欄跟好位而不必帶放，形勢比上仗更有利，小休復出後只跑了兩仗，體力正強，五歲英國自購馬開竅後應可持續反彈。



「辣辣椒」前仗放得急仍能在強組得季，今用琦妹少負六磅，順放可入Q。



方駿暉